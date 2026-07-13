قال النائب حسين غيتة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن شكاوى بعض المواطنين من حذف البطاقات التموينية، يعود إلى "غياب الآلية الواضحة" لتنقية البطاقات التموينية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم": "هناك ناس غلابة تذهب إلى التموين تبكي، وفعلا لا تملك شيئا، وناس عادية جدًا، وأرامل اتحذفت، وكأن الأمر حذف عدد ونسبة معينة" وفق قوله، مشيرا إلى تلقيه رسائل من فئات مختلفة تم استبعادها.

واستشهد بحذف وزارة التموين لـ "فردين من بطاقة تموينية كانت تضم أربعة أفراد مكونة من أب وأم واثنين من الأبناء"، قائلا: "عندما تحذف البطاقة بالكامل قد نقول ربما لا تنطبق عليه الشروط، لكن عندما تحذف فردين من البطاقة فليس لهذا أي معنى غير أن هذا الحذف عشوائي".

وانتقد التفاوت في تطبيق بعض معايير الاستبعاد، لا سيما معيار إلحاق الأبناء بالمدارس الخاصة، موضحا أن هناك فرقا شاسعا بين إلحاق الأبناء بالمدارس الدولية التي تكلف 100 ألف جنيه وتؤكد عدم استحقاق ولي الأمر للدعم، وبين المدارس الخاصة البسيطة التي لا تتجاوز مصاريفها 10 إلى 12 ألف جنيه سنويا، والتي يلجأ إليها الموظفون البسطاء لتخفيف العبء عن المدارس الحكومية.

وأرجع كل ذلك إلى غياب "قاعدة بيانات يمكن من خلالها بناء قرار صحيح"، قائلا: "المعايير المعلنة مختلفة تماما عما تم تطبيقه، المشكلة في المكابرة كما حدث في أزمة العداد الكودي، هناك عناد في بعض الأمور بناء على معلومات غير صحيحة، أنا كنائب من الشارع أقول لهم هناك حذف عشوائي والكثير جدًا يقول ذلك، لا يصح نقول غير صحيح"، حسب قوله.