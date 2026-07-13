رئيس القابضة لمياه الشرب: المياه كلها مطابقة للمعايير الدولية والمصرية على مسئوليتي أمام الله

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن مياه محطات مياه الشرب "جميعها مطابقة للمعايير الدولية والمصرية.. وعلى مسئوليتي أمام الله سبحانه وتعالى" .

وحذر خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم" من المخاطر الناجمة عن إهمال صيانة فلاتر المياه، موضحا أن عدم تغيير "شمعات" الفلاتر في المواعيد المحددة لها يحولها إلى "مزرعة بكتيريا تؤثر على المواطن".

ونوه أن ترك خزانات المياه المنتشرة فوق العمارات السكنية، دون تطهيرها مرتين سنويا يؤدي إلى تسرب البكتريا، مشيرا إلى أن ترك فوهاتها مفتوحة يؤدي إلى تساقط الطيور النافقة بداخلها أو تصبح عرضة لتراكم الأتربة والغبار.

وأشار إلى توفير خدمة لـ "تطهير وتعقيم الخزانات" من خلال إدارات مخصصة في جميع الشركات الـ 25 التابعة للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الخدمة تُقدم للمواطنين بـ "أجر رمزي جدًا".