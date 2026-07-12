حسام حسن: غياب هيثم حسن؟ كنا على وشك كارثة إدارية بسبب أوراق فيفا

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، كواليس اختيار هيثم حسن لاعبًا ضمن صفوف الفراعنة، مؤكدًا أن الجهاز الفني كان يتابع اللاعبين مزدوجي الجنسية منذ بداية توليه المسؤولية، بهدف تدعيم المنتخب بعناصر قادرة على صناعة الفارق.

وقال حسام حسن عبر قناة أون العامة: "هيثم حسن تابعناه، وكان هدفنا من البداية متابعة اللاعبين مزدوجي الجنسية، وكان لديه حرية اختيار تمثيل منتخب فرنسا أو مصر منذ عامين، وحدث تواصل معه من خلال اتحاد الكرة، ثم تحدث معه إبراهيم حسن وطلب منه التواجد معنا".

وأضاف: "تحدثنا معه وأكدنا له أن منتخب مصر كبير، وأن وجوده مع المنتخب سيمنحه فرصة للتطور، وقلت له إن منتخب مصر سيزيد ويزيدك أنت أيضًا، وعليك فقط الاجتهاد، ولم أرد أن يشعر بأنه بمجرد تمسكنا به أصبح في حالة من الراحة، بل عليه أن يبذل قصارى جهده من أجل الاستمرار في المنتخب".

وأوضح المدير الفني للفراعنة أن الجهاز الفني واجه أزمة كبيرة قبل مشاركة هيثم حسن، بسبب بعض الإجراءات المتعلقة بقيده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيرًا إلى أن الأمر كان قد يتسبب في خسارة المنتخب لمباريات مهمة بقرار إداري.

وقال: "تم التركيز على إنهاء جميع الأوراق الخاصة بهيثم حسن، لكن حدث أمر بعد ذلك كان من الممكن أن يكون كارثة، كانت هناك موافقة أولى بالفعل، ولكن كان ينقصه إجراء مهم لدى فيفا".

وتابع: "لو شارك هيثم حسن في مباراتي بلجيكا أو نيوزيلندا قبل اكتمال الإجراءات، كنا سنخسر المباراة بقرار إداري بنتيجة 2-0، وكان من الممكن أن نخرج من البطولة مبكرًا. ظللنا حتى اللحظة الأخيرة نتابع الأمر، وفي مباراة إيران لم يشارك حتى ينهي أوراقه الخاصة".

واختتم حسام حسن تصريحاته قائلًا: "بعدما أنهى هيثم حسن جميع الإجراءات الخاصة به لدى فيفا، أصبح من الطبيعي إشراكه مع المنتخب، وشارك أمام أستراليا ثم الأرجنتين".