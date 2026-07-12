وكالة الأنباء الإيرانية: هجمات جديدة على أهداف عسكرية في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بوقوع هجمات جديدة على أهداف عسكرية في جزيرة قشم الإيرانية قرب مضيق هرمز.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن حاكم الجزيرة قوله إن ما يقل قليلا عن 12 قذيفة أُطلقت منذ بعد ظهر اليوم الأحد، مؤكدا عدم وقوع أي قتلى.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب الجيش الأمريكي، الذي أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد أنه ضرب نحو 140 هدفا في إيران، ردا على الهجوم الإيراني الأخير الذي استهدف سفينة تجارية في المضيق.

يقطن نحو 150 ألف نسمة في جزيرة قشم، التي تعد أكبر جزيرة في الخليج العربي.

وشنت الولايات المتحدة هجوما على إيران في وقت مبكر من اليوم الأحد، ردا على ضربة إيرانية استهدفت سفينة حاويات في مضيق هرمز، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وفقدان أحد أفراد طاقمها.

وردت إيران بشن هجمات على دول في الشرق الأوسط، شملت البحرين والكويت وقطر والأردن وسلطنة عمان، وهي الدولة الواقعة على الجانب الآخر من المضيق والتي مارست طهران ضغوطا عليها لإشراكها في إدارة حركة الملاحة هناك.