رئيس زيمبابوي: قرار تمديد ولايتي كان جماعيا

قال رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، إن التعديل الدستوري الذي يقضي بتمديد ولايته عامين إضافيين كان قرارا جماعيا، وفقا لما ذكرته صحيفة "صنداي ميل".

وقال منانجاجوا لهيئة تحرير الصحيفة الحكومية – عقب توقيعه على التعديل المثير للجدل ليصبح قانونا الأسبوع الماضي – إن الفكرة لم تكن من بنات أفكاره وحده.

ونقلت الصحيفة التي تتخذ من هراري مقرا لها عن منانجاجوا قوله: "لا أؤمن بالإقناع الفردي أو الأنظمة الفردية التي تكون فيها احتياجات شخص واحد أو رغباته هي الحاسمة."

وأوضح: "في نهاية المطاف، هذه لم تكن فكرة شخص بعينه. ولا يمكن نسب هذا الأمر إلى فرد محدد أو مجموعة معينة من الأشخاص، بل هو نتاج تطور جماعي للعملية السياسية" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية منانجاجوا عام 2028، لكنه أصبح بإمكانه الآن البقاء في منصبه حتى عام 2030. وكان نواب الدولة الواقعة في جنوبي القارة الأفريقية قد أيدوا تمديد الولاية الشهر الماضي.