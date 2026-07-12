ارتفاع ضحايا فيضانات بنجلاديش إلى 51 قتيلا وأكثر من مليون متضرر

أعلنت الحكومة البنجلاديشية، اليوم الأحد، أن ما لا يقل عن 51 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت جنوب شرق بنجلاديش، نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة التي بدأت الأسبوع الماضي.

وغمرت المياه مساحات شاسعة في سبع من أصل 64 منطقة إدارية في بنجلاديش، بعدما تعرضت المنطقة لأمطار غزيرة منذ يوم الثلاثاء، ما أثر على أكثر من مليون شخص، فيما لا يزال العديد من السكان معزولين بسبب الفيضانات.

ووفقا للحكومة، فقد لقي ما لا يقل عن 28 شخصا حتفهم في منطقة كوكس بازار، معظمهم من مسلمي الروهينجا المقيمين في مخيمات مكتظة باللاجئين.

وقالت وزارة إدارة الكوارث والإغاثة إن الفيضانات والانهيارات الأرضية أودت بحياة 13 شخصا في تشاتوجرام، وستة في باندربان، وثلاثة في رانجاماتي، وشخص واحد في مولفي بازار.

ولم تُسجل أي وفيات في المنطقتين الأخريين المتضررتين من الفيضانات، وهما هابيجانج وخاجراتشاري.

وأضافت الوزارة أن 39 شخصا أصيبوا، فيما جرى نقل 38 ألفا و422 شخصا إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وتوقع مركز التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار على شمال شرق بنجلاديش وولايتي آسام وميجالايا الهنديتين حتى صباح الثلاثاء.

وقال مصطفى كمال، المسؤول بالمركز، إن بعض الأنهار في شمال وشمال شرق بنجلاديش قد تشهد مزيدا من الارتفاع في منسوب المياه، ما قد يتسبب في فيضانات مؤقتة بالمناطق المنخفضة.

وأظهرت مشاهد مصورة من منطقة كوكس بازار حيث غمرت المياه العديد من المنازل والأراضي الزراعية، ولم يظهر منها سوى الأسطح المعدنية، بينما شوهد السكان يحملون متعلقاتهم فوق رؤوسهم وهم يخوضون مياهًا بلغ ارتفاعها مستوى الصدر.

كما تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت ليلا في غمر العديد من مناطق العاصمة دكا بالمياه، ما أدى إلى اختناقات مرورية حادة في أنحاء المدينة، اليوم الأحد.