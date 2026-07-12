نفت القيادة المركزية الأمريكية، ما قاله قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني من أنه "لا يُسمح لأي سفن أجنبية بالمرور عبر مضيق هرمز من دون أن تقوم القوات الإيرانية بتحديد هويتها وتتبعها ومراقبتها".

وقالت القيادة المركزية إن الحقيقة هي أن "إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. ولا يزال المضيق ممرا مائيا دوليا. وتتمركز القوات الأمريكية وهي مستعدة للحفاظ على استمرار الوضع على هذا النحو"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقابلة مع "إن بي سي نيوز" ، الأحد، إن مضيق هرمز مفتوح، وذلك، بعدما زعمت إيران إغلاقه.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، إغلاق مضيق هرمز "حتى إشعار آخر"، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح لأي سفينة بالمرور.

وجاء في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن "عدة سفن حاولت الإبحار في المسار غير المصرح به، متجاهلة التحذيرات، وبالتالي تعرضت إحدى السفن لإطلاق نار تحذيري ما تسبب في إيقافها"، بحسب شبكة "سي .إن إن.عربية" الإخبارية.