الأمم المتحدة ترحب بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري

رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني اليوم الأحد، بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري، مؤكدا أنها تمثل محطة أساسية في المسار السياسي للبلاد.

وقال كوردوني في تدوينة على حسابه عبر منصة (إكس): إن مجلس الشعب السوري يضطلع بدور محوري في إقرار التشريعات الملحّة خلال هذه المرحلة الحساسة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وشدد كوردوني على أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهام المجلس التشريعية والمؤسساتية، وستتابع أعماله عن كثب.

وكانت أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب انطلقت اليوم الأحد، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، وأعضاء المجلس وعدد من الوزراء.