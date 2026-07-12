الأوقاف تطلق التصفيات الأولية لبرنامج دولة التلاوة بالدقهلية

انطلقت، اليوم، التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» بمحافظة الدقهلية، بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والشيخ السيد ربيع، مدير مديرية أوقاف الدقهلية، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف لاكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة، وتعزيز ريادة المدرسة المصرية في التلاوة، وتضم لجنة الدقهلية محافظتي الدقهلية ودمياط.

وضمت لجنة التحكيم القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، القارئ بالإذاعة والتلفزيون المصري، والشيخ السيد الغيطاني - القارئ بالإذاعة والتليفزيون المصري، والشيخ إسماعيل الطنطاوي، القارئ بالإذاعة والتليفزيون المصري، كما شهدت فعاليات التصفيات حضور الدكتور محمد القاضي، مدير إدارة المقارئ القرآنية بوزارة الأوقاف، والشيخ محمد فرج، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية.

وتأتي هذه التصفيات ضمن المرحلة الأولى لاختيار أفضل المتسابقين من أصحاب الأصوات المتميزة؛ تمهيدًا لتأهيلهم للمراحل التالية من البرنامج، بما يسهم في اكتشاف جيل جديد من القراء الموهوبين، وترسيخ مكانة التلاوة المصرية وريادتها.