بثت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، مقطع فيديو يوثق رسم جدارية لمدرب المنتخب المصري حسام حسن، في غزة؛ تقديرًا لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقال القائد السابق لمنتخب فلسطين لكرة القدم صائب جندية، إن نادي الصداقة الفلسطيني قرر رسم تلك الجدارية تكريمًا لمواقف المدير الفني المصري في بطولة كأس العالم.

وتحدث عن لقاء جمعه بحسام حسن، عندما أقيمت مباراة بين نجوم العرب ومنتخب فلسطين عام 2002، موضحًا أن العميد شارك في اللعب مع المنتخب الفلسطيني، ومُنح وقتها شارة القائد.

وأضاف: «رأينا ما قدمه في كأس العالم، والحضور المميز بحمله العلم الفلسطيني في أرضية الملعب، وحديثه عن فلسطين وشعبها في المؤتمرات الصحفية».

من جانبه، أوضح أحمد أبو سلمية، عضو مجلس إدارة نادي الصداقة، أن هذه الفاعلية تأتي تقديرًا للموقف المشرف لحسام حسن تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد أنها «تجسد عمق الروابط بين الشعبين الفلسطيني والمصري، وتؤكد موقف مصر البطولي المشرف قيادة وشعبًا تجاه القضية الفلسطينية».

وأعرب عن أمله في تكرار تلك المواقف من اللاعبين العرب ولاعبي العالم، خاصة في المحافل الدولية، لإعادة تأهيل الرياضة في قطاع غزة بعد الحرب المدمرة.