الجيش الأمريكي: مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن الساعية لعبور الممر المائي الدولي بشكل قانوني

قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن الراغبة في عبور الممر المائي الدولي بشكل قانوني.

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن «القوات الأمريكية متمركزة ومستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة، رغم العدوان الإيراني غير المبرر، والمضايقات، والتهديدات، والتصريحات التعسفية».

وأشارت إلى أن «إيران لا تسيطر على المضيق»، مؤكدة أن «حركة الملاحة مستمرة فيه».

وفي وقت سابق، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بسبب حالة «عدم الاستقرار الأمني الناجمة عن التدخل الأجنبي».

وذكرت في بيان أن التدخل الأجنبي ومحاولة السفن الإبحار عبر «مسارات غير مصرح بها» في مضيق هرمز تسببا في مشكلات أمنية.

وأشار البيان إلى أنه سبق توجيه تحذيرات بشأن التدخلات الأجنبية وتحديد مسارات السفن من دون إذن، موضحا أن بعض السفن تجاهلت هذه التحذيرات قبل ساعات وحاولت التقدم عبر «مسارات غير مصرح بها».

وأكد البيان أنه لن يُسمح لأي سفينة بالعبور إلى حين توقف التدخلات الأمريكية في منطقة مضيق هرمز، مضيفًا: «ستُحمَّل الدول التي تسمح للعدو الأمريكي الصهيوني بدخول أراضيها مسؤولية تداعيات هذا التدخل».

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير 2026.

وتتمسك إيران بضرورة التنسيق معها قبل عبور السفن الممر الواقع ضمن مياهها الإقليمية في المضيق، الذي يُعد أحد أهم الممرات العالمية لإمدادات الطاقة.