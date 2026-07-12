مركز المعلومات البحرية المشترك: المسار الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحا

أعلن مركز المعلومات البحرية المشترك، اليوم الأحد، أن المسار الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة، على الرغم من إعلان إيران إغلاق المضيق مع تصاعد الهجمات المتبادلة بينها وبين الولايات المتحدة.

وقال المركز، في بيان، إن المسار الممتد بمحاذاة سواحل عمان لا يزال متاحا لعبور السفن، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ووصف المركز مستوى التهديد في المضيق بأنه لا يزال "خطيرا"، داعيا السفن إلى توقع اتصالات لاسلكية من القوات البحرية، مع ضرورة توخي الحذر من احتمال وجود ألغام بحرية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه لن يسمح لأي سفينة بعبور مضيق هرمز حتى يتوقف التدخل الأجنبي، متهما الولايات المتحدة بالسعي إلى إثارة اضطرابات في المنطقة.