ملك الأردن يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده

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بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بوفاة والده الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأشار الملك عبد الله ، في البرقية التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) ، إلى قيادته مسيرة حافلة بالبناء والتطوير في دولة قطر وخدمة شعبها العزيز ورفعته.

وأعرب باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية وحكومتها، عن أصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المول بأن يتغمد الأمير الشيخ حمد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الشيخ تميم والأسرة الحاكمة والشعب القطري جميل الصبر وحسن العزاء.