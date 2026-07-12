اتحاد الكرة: صلاح سيتواجد مع منتخب مصر في كأس العالم 2030

أكد حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن حسام حسن يمنح اهتمامًا كبيرًا للاعبين مزدوجي الجنسية.
وقال الشربيني في تصريحات إذاعية: «هيثم حسن كان يقول لي: أحلم بالانضمام إلى منتخب مصر وتمثيل المنتخب».
وأضاف: «حسام حسن أبلغني باهتمامه ومتابعته لدوري المحترفين، ونعمل على وضع أكثر من اسم من اللاعبين مزدوجي الجنسية من أجل إمكانية ضمهم إلى معسكر منتخب مصر المقبل».
وتابع: «سيكون هناك أكثر من لاعب مثل هيثم حسن مع منتخب مصر في الفترة المقبلة، وحسام حسن يعلم كل شيء عن اللاعبين مزدوجي الجنسية».
واختتم: «محمد صلاح سيكون متواجدًا مع منتخب مصر في كأس العالم 2030، ولدينا تحديات كبيرة لتحقيق العديد من النجاحات للكرة المصرية في الفترة المقبلة».