اتحاد الكرة: صلاح سيتواجد مع منتخب مصر في كأس العالم 2030

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أكد حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن حسام حسن يمنح اهتمامًا كبيرًا للاعبين مزدوجي الجنسية.

وقال الشربيني في تصريحات إذاعية: «هيثم حسن كان يقول لي: أحلم بالانضمام إلى منتخب مصر وتمثيل المنتخب».

وأضاف: «حسام حسن أبلغني باهتمامه ومتابعته لدوري المحترفين، ونعمل على وضع أكثر من اسم من اللاعبين مزدوجي الجنسية من أجل إمكانية ضمهم إلى معسكر منتخب مصر المقبل».

وتابع: «سيكون هناك أكثر من لاعب مثل هيثم حسن مع منتخب مصر في الفترة المقبلة، وحسام حسن يعلم كل شيء عن اللاعبين مزدوجي الجنسية».

واختتم: «محمد صلاح سيكون متواجدًا مع منتخب مصر في كأس العالم 2030، ولدينا تحديات كبيرة لتحقيق العديد من النجاحات للكرة المصرية في الفترة المقبلة».