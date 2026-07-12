خبراء: إجراءات حكومية حديثة بالهند تعكس تشديد الرقابة على المنصات الرقمية

أعرب خبراء هنود عن اعتقادهم بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الهندية تجاه كبرى المنصات الرقمية، بدءا من التدقيق في ميزة أسماء المستخدمين المقترحة على واتساب، ومراجعة الميزات المشابهة لدى تليجرام وسيجنال، وصولا إلى الإخطار الذي وجهته إلى شركة ميتا بشأن مواد الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال في الإعلانات المدفوعة على إنستجرام، تعكس جميعها نهجا رقابيا أكثر حزما، مع تعزيز الحكومة إشرافها على التقنيات الناشئة وسلامة الإنترنت في عصر الذكاء الاصطناعي.

ويشير مراقبون في قطاع التكنولوجيا إلى أن المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل منظومات المحتوى الرقمي والهوية والبيانات بشكل جذري، وهو ما يستلزم رقابة تنظيمية أوثق وأكثر استمرارية لحماية الخصوصية، وضمان الشفافية، والحفاظ على موافقة المستخدمين، بحسب وكالة برس تراست أوف إنديا اليوم الأحد .

وتأتي تحركات الحكومة الهندية أيضا في ظل توجه عالمي أوسع لمحاسبة المنصات الرقمية على الخوارزميات التي تعزز الإدمان، إذ اتهمت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي شركة ميتا بالفشل في الحد من المخاطر الناجمة عن التصميم الإدماني لفيسبوك وإنستجرام، إلى جانب تعزيز إجراءات التحقق من أعمار المستخدمين وتوفير حماية أكبر للقُصًر.