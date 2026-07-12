القاهرة الإخبارية: أزمة الوقود تعطل سيارات الإسعاف في غزة ومطالبات بإدخال 60 مركبة جديدة

قال بشير جبر مراسل «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد صعوبة مع استمرار العمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن أزمة الوقود والزيوت وقطع الغيار ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي وخدمات الإسعاف.

وأوضح في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة الصحة في غزة أكدت تأثر منظومة الإسعاف بشكل مباشر نتيجة نقص الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل وصيانة المركبات، ما أدى إلى توقف عدد كبير من سيارات الإسعاف عن العمل، وهو ما انعكس على قدرة الطواقم الطبية والإغاثية في الوصول إلى المصابين ونقل الجرحى والقتلى من مناطق الاستهداف.

وتابع، أن الوزارة أشارت إلى تدمير 39 سيارة إسعاف من أصل 82 منذ بداية الحرب، فيما تواجه 17 سيارة أخرى خطر التوقف بسبب عدم توافر مستلزمات الصيانة والإطارات والوقود، لافتًا إلى أن الوزارة طالبت بضرورة إدخال ما لا يقل عن 60 سيارة إسعاف جديدة لدعم المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للحالات الطارئة.

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الصحة في غزة، تحذيرًا أخيرًا من الشلل التام، الذي يهدد قطاع خدمات النقل والإسعاف نتيجة الحصار المستمر والاستهداف المباشر ومنع إدخال الإطارات والبطاريات والزيوت وقطع الغيار.

وقالت الوزارة في بيان لها، يوم الأحد، إن 70% من مركبات الوزارة توقفت عن الخدمة تمامًا، مما تسبب بحرمان آلاف الجرحى والمرضى والكوادر الطبية من الوصول الآمن لمراكز الرعاية.

وأوضحت أنه من أصل 82 مركبة إسعاف تمتلكها، خرجت 39 مركبة عن الخدمة كليًا، بينما تتواجد 17 مركبة بحاجة لصيانة عاجلة.

وذكرت أن الطواقم الفنية تشرف على 5,000 حركة نقل أسبوعيًا (20,000 حركة شهريًا) للكوادر والمرضى، إضافة إلى 140 حركة شاحنات أسبوعيًا لنقل الأدوية والمستهلكات الطبية، لافتة إلى أن «كل هذه المنظومة مهددة بالتوقف نتيجة خروج 100 مركبة خدماتية عن الخدمة (منها 30 غير قابلة للإصلاح نهائيًا)، بينما تنتظر 80 مركبة أخرى صيانة طارئة».

وشددت الوزارة على أنها تقف عاجزة عن توفير أبسط المقومات التشغيلية، حيث تفتقر المركبات المتبقية إلى 250 لتر من الزيوت شهريًا، فضلًا عن المنع الصارم لدخول الإطارات والبطاريات وقطع الغيار الأساسية.

وذكرت أن الأزمة امتدت إلى حافلات شركات النقل الخاصة المتعاقد معها، والتي باتت تعمل في ظروف بالغة الخطورة جراء توقف أعمال الصيانة الدورية منذ أشهر.

وأكدت الصحة أن استمرار منع دخول الإطارات وقطع الغيار هو قرار مباشر بوقف منظومة الطوارئ الطبية، محذرة من تداعيات إنسانية كارثية.