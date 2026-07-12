سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعى وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشئون الإدارية والمالية الشيخ خالد بن هاشل المصلحي، اليوم الأحد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عُمان موسى فرهنك، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرّض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيّرة.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية العمانية، أعرب وكيل الوزارة خلال الاجتماع عن استياء سلطنة عُمان من هذه الأعمال غير المسئولة، داعيًا إلى ضرورة التقيّد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين.

وأفاد مصدرٌ أمنيٌّ عماني بتعرّض مواقع في محافظة مسندم بالسلطنة الأحد، لاستهدافٍ بواسطة طائرات مُسيّرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العمانية.

وأكدت سلطنة عُمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف، وأنّها تتّخذ الإجراءات اللّازمة كافّة للتّعامل مع هذه المُستجدات حفاظاً على سلامة البلاد والقاطنين بها.

وتحظى مسندم بأهمية استراتيجية لافتة إذ تُطل على مضيق هرمز الذي يعد أكثر الممرات المائية الدولية أهمية بالنسبة لصادرات النفط والتجارة، إذ يمر عبره نحو 90% من صادرات دول الخليج من النفط إلى العالم الخارجي، كما أنه يعد البوابة الشرقية لحركة التجارة والملاحة من وإلى الدول المطلة على الخليج.

وتقع محافظة مسندم في أقصى شمال سلطنة عمان وتطل على مضيق هرمز، وهو بمثابة البوابة التي تربط بين الخليج وبين البحار المفتوحة في بحر عمان والمحيط الهندي، في حين تضم مسندم 4 ولايات وهي ولايات: خصب ودبا وبخا ومدحا، ومركز المحافظة ولاية خصب.