مستشار المرشد الإيراني: مضيق هرمز ضمان لأمننا القومي ونحن نحميه

• رضائي قال إن الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز "تُعد جزءا من قوة الردع" لبلاده.



قال محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي والقائد السابق للحرس الثوري، إن مضيق هرمز يؤدي دورا مهما في ضمان الأمن القومي الإيراني.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، عن رضائي تصريحات حول مضيق هرمز، أشار فيها إلى أن المضيق يلعب دورا مهما في ضمان الأمن القومي لبلاده، قائلا: "نحن نحمي مضيق هرمز".

واعتبر أن الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز تُعد جزءا من قوة الردع الإيرانية.

وليلة الأحد، شنت طهران وواشنطن ضربات عسكرية متبادلة، أعلن على إثرها الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية حتى إشعار آخر، بسبب ما وصفها بحالة "عدم الاستقرار الأمني الناجمة عن التدخل الأجنبي".

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا منذ اندلاع المواجهة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير الماضي، رغم توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو الماضي، واستمرار المفاوضات بينهما بوساطة قطر وباكستان للتوصل إلى اتفاق نهائي.