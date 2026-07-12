المستشار الألماني ناعيا الأمير حمد بن خليفة: فقدنا صديقا عظيما

نعى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأمير القطري السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 74 عامًا.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، إن «قطر فقدت برحيل أميرها السابق رجل دولة صاحب رؤية ثاقبة، فيما فقدت ألمانيا صديقًا عظيمًا».

وأشار إلى أن «حمد بن خليفة أسهم في بناء بلده لسنوات طويلة»، مُقدمًا أحر التعازي إلى الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأسرته.

وأعلن الديوان الأميري القطري، اليوم، وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير السابق للدولة ووالد الأمير الحالي، عن عمر ناهز 74 عامًا.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال الرئيس السيسي، في منشور على صفحته الرسمية «فيسبوك»، إنه يتقدم بخالص التعازي إلى دولة قطر الشقيقة، أميرًا وحكومةً وشعبًا، في هذا المصاب الجلل، داعيًا «المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته وذويه والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان».