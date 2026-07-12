رئيس سنغافورة يقوم بأول زيارة رسمية إلى ماليزيا

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من المقرر أن يبدأ رئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى ماليزيا لمدة أربعة أيام بدعوة من الملك.

وذكرت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية أن هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس لماليزيا، وتأتي عقب زيارة السلطان إبراهيم إسكندر لسنغافورة في مايو 2024.

وخلال زيارته التي ستستمر من 12 حتى 15 يوليو الجاري، سيعقد الرئيس السنغافوري اجتماعات في كوالالمبور وسيلانجور، حسبما ذكرت وزارة الشئون الخارجية السنغافورية.

وفي كوالالمبور، ستجرى مراسم استقبال رسمية للرئيس شانموجارتنام في استانا نيجارا، مقر الإقامة الرسمي للملك. وبعد ذلك سيجرى مباحثات مع السلطان إبراهيم وزوجته الملكة راجا زاريث صوفيا.

وبعد ذلك، سيلتقى الرئيس برئيس الوزراء أنور إبراهيم ثم يلتقى بمسؤولين من قطاعي الاقتصاد والمال.

وفي سيلانجور، سيلتقى بسلطان سيلانجور شرف الدين إدريس شاه ورئيس وزرائه أمير الدين شاري.