أمن المنيا يكثف تحرياته لضبط متهم بقتل زوجته طعنا في ملوي

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يبذل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، جهودهم لضبط بائع خضار، متهم بقتل زوجته طعنًا بآلة حادة "سكين"، وإصابة والدها بعدة طعنات نافذة؛ لوجود خلافات بينهما عقب قيام الزوجة برفع دعوى خلع.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة عائلية بين بائع خضار وزوجته ووالدها، استخدم خلالها سلاح أبيض "سكين".

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، إذ تبين مقتل سيدة في منطقة مصنع الثلج بمدينة ملوي، إثر تلقيها عدة طعنات نافذة بآلة حادة "سكين"، وإصابة والدها بعدة طعنات، وتم نقله إلى مستشفى ملوي التخصصي في حالة حرجة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات أسرية، إذ أقدم الزوج على الاعتداء على زوجته ووالدها باستخدام سكين، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم.

وانتقل فريق البحث الجنائي لمعاينة مسرح الجريمة وسماع أقوال الشهود، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وكلفت بسرعة استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف جميع ملابسات الواقعة وضبط المتهم.