نتنياهو يدرس السفر إلى الولايات المتحدة لحضور جنازة السيناتور ليندسي جراهام

صرح مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن نتنياهو يدرس حضور جنازة السيناتور الأمريكي الجمهوري الراحل ليندسي جراهام.

وفيما لم يحدد بعد عن موعد الجنازة، كان نتنياهو يعمل بالفعل مع البيت الأبيض لترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن خلال الأسابيع المقبلة.

ونعى نتنياهو ⁠في بيان جراهام، قائلا إن "إسرائيل فقدت أحد أعظم أصدقائها، وفقدت أمريكا شخصا وطنيا ​عظيما، وفقدت أنا ​صديقا عزيزا".

وتوفي جراهام، مساء أمس السبت، عن عمر ناهز 71 عاما.

وقال مكتب السيناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبية في بيان: "توفي السيناتور ليندسي جراهام مساء السبت، إثر إصابته بمرض قصير ومفاجئ"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأضاف البيان أن عائلة السيناتور جراهام "تُقدر الدعوات في هذا الوقت، وتطلب احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة العصيبة للغاية".

من جهته، نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حليفه المقرب، قائلا إن "السيناتور جراهام أحد أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفهم على الإطلاق".

وأضاف ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أن عضو مجلس الشيوخ الراحل كان يعمل دائما، وكان وطنيا أمريكيا حقيقيا".

وكان جراهام -الذي انتُخب لأول مرة لعضوية مجلس النواب عام 1994 ثم مجلس الشيوخ عام 2002- يخوض حملة لإعادة انتخابه في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل.

ويعد جراهام من أكثر السياسيين الأمريكيين حضورا في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية خلال العقدين الأخيرين، حيث عُرف بدعمه الشديد لإسرائيل التي دأب على زيارتها بانتظام للقاء كبار مسئوليها، وقد سبق أن اقترح تزويد تل أبيب بقنابل نووية لتنهي الحرب على غزة، على غرار قصف الولايات المتحدة مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين عام 1945 خلال الحرب العالمية الثانية.

كما تبني جراهام أيضا مواقف متشددة تجاه إيران وروسيا، فخلال فترة عضويته في مجلس النواب في التسعينيات، أيد جراهام سياسات تهدف إلى عزل إيران والحد من برامجها الصاروخية والنووية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

كما أشاد بقرار ترامب توجيه ضربات لمواقع نووية إيرانية العام الماضي، وكان من الداعمين للحرب الأخيرة التي اندلعت في 28 فبراير الماضي.