الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق داخل دوار مواشٍ بشربين في الدقهلية

تبذل الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية جهودًا مكثفة للسيطرة على حريق اندلع داخل دوار للمواشي بعزبة المعهد الديني التابعة لمدينة شربين.

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل دوار للمواشي.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تواصل القوات أعمال الإطفاء والسيطرة على النيران.

وحتى الآن لم يتم تسجيل أية إصابات، فيما لا تزال أعمال الإخماد جارية، وسيتم تحديث التفاصيل فور ورود معلومات جديدة.