العثور على جثة رجل داخل منزله بالمنصورة في الدقهلية

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عُثر على جثة رجل داخل منزله بمنطقة عزبة الشال، شارع المضرب، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في ظروف غامضة.

وكان اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل منزله.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "هشام ح."، 67 عامًا، ومقيم بمدينة المنصورة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى الدولي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.