المستشار العسكري لمجتبى خامنئي: مسار الانتقام مستمر وأهمية هرمز تفوق عشرات القنابل النووية

قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، إن «مسار الانتقام» سيستمر بعد مقتل المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي.

وأضاف رضائي، خلال مراسم تأبين علي خامنئي في مصلى مدينة بجنورد، أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يجب أن يواجها عقابًا حاسمًا ومتناسبًا؛ بسبب تجاوزهما الخطوط الحمراء لإيران».

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، نوه رضائي، أن «الانتقام جزء من مسار الثورة»، معتبرًا أن اغتيال المرشد الإيراني كان استهدافًا لـ«مشاعر الشعب الإيراني»، واعتداءً على «مكانة المرشد».

كما أشار إلى مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران ستحافظ على هذا الممر الاستراتيجي، لأنه يمثل أحد عناصر الردع في البلاد، ويكتسب، بحسب تعبيره، أهمية تفوق «عشرات القنابل النووية».

والسبت، أكد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، أن الثأر لدماء والده وسلفه علي خامنئي، الذي قتل في اليوم الأول من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير على إيران، «حاصل لا محالة».

وقال مجتبى، في رسالة موقعة بتاريخ الجمعة، ونشرت نصها وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، السبت: «نقطع عهدا بأن نأخذ بثأر دمك، هذا الثأر هو إرادة أمتنا، وهو حاصل لا محالة».

كما توعّد بالثأر «لدماء قتلى الحربين»، مضيفًا: «هؤلاء المجرمون، الذين توجد قائمة كاملة بأسمائهم من أوّلهم إلى آخرهم، سيحملون معهم إلى قبورهم أمنيةَ أن يموتوا موتا هانئًا على فراشهم».

وتابع خامنئي، الذي لم يشارك في مراسم تشييع والده ولا يزال غيابه يثير تساؤلات في شأن وضعه الصحي ويعزوه البعض الى مخاوف من احتمال تعرضه للاغتيال: «هذا الأمر لا يتوقّف على وجودي أنا أو وجود سائر المسئولين. فنحن، سواء أكنّا موجودين أم لم نكن، سيتحقق هذا الأمر، وقريبا سيؤدي أفرادٌ من أحرار العالم، كلٌّ منهم، جزءا من هذه المهمة الإلهية».