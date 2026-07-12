العراق يعرب عن قلقه إزاء استمرار التوترات التي تمس أمن الملاحة البحرية بالمنطقة

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن قلقها إزاء استمرار التوترات والتطورات التي تمس أمن الملاحة البحرية في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع» إنها «تعرب عن قلقها إزاء استمرار التوترات والتطورات التي تمس أمن الملاحة البحرية في المنطقة، وما قد يترتب عليها من تداعيات تؤثر في الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلًا عن حركة التجارة الدولية».

وأكدت الوزارة، وفقًا للبيان «أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول وحسن الجوار، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر أو المساس بأمن وسلامة الملاحة البحرية».

وأشارت إلى أن «جمهورية العراق تجدد تأكيدها على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التعرض لأمنها واستقرارها، بما يسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي وتعزيز الثقة المتبادلة بين دول المنطقة».

ودعت الوزارة إلى «اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الخلافات، فإنها تؤكد دعم العراق لكل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وصون المصالح المشتركة لشعوبها».

وقال الجيش الأمريكي إنه شن سلسلة جديدة من الضربات على إيران بعد أن هاجمت سفينة حاويات اليوم الأحد، في حين قالت طهران أنها أغلقت مضيق هرمز مجددا، وصعدت هجماتها على منشآت أمريكية في دول خليجية.

وأدى تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة ‌وإيران خلال الأيام القليلة الماضية، إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يهدف إلى إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل بهجمات على إيران في 28 فبراير، إلا أن ترامب ترك الباب مفتوحا أمام مواصلة المفاوضات.

وقالت إيران إنها أغلقت مضيق هرمز بعد إطلاق نيران تحذيرية على سفينة كانت تبحر في مسار غير مصرح به. وحذرت من أن أي رد على الواقعة سيقابل «برد قاس».

لكن القيادة المركزية الأمريكية قالت إن السفن التجارية ما زالت تواصل عبور الممر المائي الذي كان ينقل نحو 20 بالمئة من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب.