رئيس الوزراء العراقي يتوجه غدا إلى واشنطن

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، سيتوجه يوم غدٍ الإثنين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية.

وبحسب موقع «السومرية نيوز»، أكد العبودي خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الزيارة تأتي «تجسيدًا لتطوير العلاقات الخارجية المتوازنة التي تقوم على المصالح المشتركة»، مشددًا على أن التوقيت الحالي يمنح الزيارة «أهمية كبيرة»، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

وذكر أن الزيارة إلى الولايات المتحدة تأتي تجسيدًا للمنهاج الوزاري للحكومة من أجل توطيد العلاقة مع واشنطن، لافتًا إلى أن مباحثات الزيارة ستركز على ملفات مهمة، أبرزها تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

وكشف المتحدث باسم الحكومة، عن أجندة اقتصادية مكثفة، تتضمن توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية، يتركز أبرزها في قطاعي النفط والغاز.

ولفت إلى أن الزيارة تهدف إلى إدخال الشركات الأمريكية المتخصصة للعمل في العراق، ورفع مستوى الطاقة الإنتاجية للقطاع النفطي العراقي، تهدف لتقليل الاعتماد على «مضيق هرمز» كمنفذ وحيد، كخطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة العراقي.