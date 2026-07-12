جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيا خلال مداهمات بالضفة

• في طولكرم ونابلس والقدس المحتلة وفق بيان مكتب إعلام الأسرى

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، 22 فلسطينيا خلال سلسلة اقتحامات نفذها في مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان، إن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من بلدات الضفة الغربية، وتخللها اعتقال 22 فلسطينيا.

وفي شمال الضفة، أفاد البيان، بأن قوات إسرائيلية اقتحمت ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، وبلدة دير الغصون بالمحافظة نفسها، واعتقلت 8 فلسطينيين، بينهم أب ونجله.

كما اعتقلت قوات إسرائيلية فلسطينيا آخر من ضاحية ذنابة شرقي مدينة طولكرم.

ولفت البيان إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس، واعتقلت أبا واثنين من أبنائه عقب مداهمة منزلهم، كما اعتقلت 6 فلسطينيين آخرين من أنحاء متفرقة بالمحافظة.

وفي جنوبي الضفة، أشار البيان إلى أن قوة إسرائيلية اعتقلت أبًا ونجله من بلدة سعير بمحافظة الخليل، إضافة إلى اعتقال فلسطيني آخر من بلدة صوريف.

وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوة إسرائيلية فلسطينيا من منزله خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال المدينة، وفق المصدر نفسه.

ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون أوضاعا قاسية تشمل التجويع والتعذيب والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

ويأتي ذلك ضمن تصعيد إسرائيلي متواصل بالضفة منذ 8 أكتوبر 2023، من قبل الجيش والمستوطنين، ما أسفر عن استشهاد 1179 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا، وفق معطيات رسمية.