قال هيثم حسن، نجم المنتخب الوطني، إن قراره بتمثيل المنتخب المصري جاء بملء إرادته وبدعم كامل من أسرته، مشيرا إلى أن والده كان "فخورا جدًا" بالقرار.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية"، أن والده المصري ووالدته التونسية لم يمارسا عليه أي نوع من أنواع الضغط، قائلا: "والداي لم يضغطا عليَ أبدًا في اتخاذ القرار، كانا سعداء جدًا، والدتي لم تقل لي أبدًا العب من أجل تونس، ووالدي لم يقل لي العب من أجل مصر، قالا لي: فكر جيدا واتخذ القرار المناسب."

وأشار إلى أن والداه أكدا له أن "تمثيل المنتخب" يختلف تماما عن عقود الأندية، لكونه يمثل تمثيلا للوطن والبلد والتزام يستمر مع اللاعب، متابعا: "والدي كان فخورا عندما قررت الانضمام للمنتخب المصري، فهو مصري، ويحب الكرة، ويشجع منتخب مصر، وكذلك والدتي لم تكن حزينة، بل كانت سعيدة جدًا بالنسبة لي، حتى أنها بكت بعد مباراة أستراليا، وهم سعداء جدًا، وفخورون جدًا بي."

وعلق على صورته وهو لا يزال طفلا مع محمود حسن تريزيجيه وعدد من اللاعبين أثناء معسكر المنتخب، موضحا أن الصور تعود إلى عام 2010 أثناء عطلة عائلية بالفندق الذي كان يقيم فيه المنتخب عقب التتويج بأمم إفريقيا.

ولفت إلى حرصه حينها على التصوير مع كل اللاعبين، بما في ذلك طباخ البعثة تعبيرا عن سعادته بالإنجاز، قائلا: "عندما فازوا ببطولة أمم إفريقيا 2010، كنت سعيدا جدًا، لأنهم فازوا بتلك البطولة، وأخذت معهم الصور، مع كل لاعب، وحتى مع طباخ المنتخب، وكذلك مع تريزيجيه، كان أمرا لا يصدق."

وأعرب عن حبه الشديد لـ "الملوخية والفول"، مضيفا: "في كل صيف عندما كنا نحضر إلى مصر، كانت عائلتي هنا في مصر يقومون بطهي الأكل المصري لي، وأنا أحب الأكل المصري جدًا."

وقارن بين مستوى الكرة المصرية والأوروبية، قائلا: "أعتقد أنه لا ينقصنا شيء، ولكن يتم عرض المباريات في أوروبا دائما للعالم كله، ولكن بكل صدق في مصر الأهلي والزمالك وبيراميدز، تلك الفرق التي تهيمن على البطولات الإفريقية لديها لاعبون كبار، وخرج منها نجوم عالميون مثل عمر مرموش ومحمد صلاح".

وشدد أن الأداء القوي أمام البرازيل وبلجيكا والأرجنتين وإسبانيا، يبرهن على امتلاك مصر مواهب جيدة، قائلا: "نحن لدينا لاعبون جيدون، والكرة المصرية بالطبع يمكن أن يراها البعض ليست مثل أوروبا، ولكن نحن للأسف نسيء تقدير كرة القدم المصرية، فهناك العديد من المواهب في الدوري المصري، منتخب مصر يتكون من لاعبين محليين وأعتقد لا ينقصنا شيئًا".