يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الجديدة 35 24

6 اكتوبر 36 24

بنهــــا 35 25

دمنهور 33 23

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 23

بلطيم 32 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 23

دمياط 31 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 24

العريش 33 22

رفح 32 22

رأس سدر 37 25

نخل 35 21

كاترين 34 19

الطور 35 26

طابا 35 23

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

الاسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 30 23

مطروح 30 22

السلوم 33 23

سيوة 37 23

رأس غارب 39 28

سفاجا 38 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 37 29

حلايب 34 28

أبو رماد 38 27

مرسى حميرة 35 27

أبرق 38 26

جبل علبة 38 27

رأس حدربة 34 27

الفيوم 37 23

بني سويف 37 23

المنيا 38 22

أسيوط 38 23

سوهاج 39 25

قنا 42 26

الأقصر 41 26

أسوان 42 28

الوادى الجديد 40 25

أبوسمبل 42 28