الفلبين تحصل على 5 مدمرات مستعملة من اليابان

قال وزير الدفاع الفلبيني جلبيرتو تيودورو إن بلاده تتوقع الحصول على خمس مدمرات يابانية اقترب خروجها من الخدمة، واصفا إياها بأنها "بادرة حسن نية" من طوكيو حيث عززت الدولتان علاقاتهما الأمنية في السنوات القليلة الماضية وسط العدوانية البحرية للصين في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو).

وجاء الإعلان عن اتفاق واسع النطاق مع اليابان لنقل المدمرات من طراز "أبوكوما" بعدما اتفق قائدا الدولتين في محادثات في طوكيو في مايو الماضي على تسريع وتيرة المحادثات بشأن نقل المعدات الدفاعية، بعد تخفيف اليابان من قواعد تصدير الأسلحة لتسمح بتصدير أسلحة فتاكة.

وذكر تيودورو للصحفيين الثلاثاء الماضي في مانيلا: أنه "يجري وضع التفاصيل الإدارية النهائية. لكن الاتفاق حسم بالفعل".

وقال أمس الجمعة أيضا إن نقل السفن لن يمثل تكلفة على حكومة الفلبين.

وأعربت الفلبين حتى الآن عن نيتها في الحصول على ثلاث سفن على الأقل.

وتركزت المباحثات حول مدمرات من طراز "أبوكوما" التي دخلت الخدمة في 1989 أو بعد ذلك والتي كان من المقرر أن تخرج من الخدمة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل/ نيسان المقبل.