 مقتل طفلين على الأقل بحادث غرق زورق في شرق سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل طفلين على الأقل بحادث غرق زورق في شرق سوريا

وكالات
نشر في: الأحد 12 يوليه 2026 - 9:08 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2026 - 9:08 ص

قتل طفلان على الأقلّ في حادث غرق زورق كان يقل عددا من السكان في نهر الفرات في شرق سوريا بعد منتصف ليل السبت إلى الأحد، وفق ما أعلن الدفاع المدني السوري الذي قال إنه يواصل عمليات البحث عن ناجين.

وأعلن الدفاع المدني في بيان أن عبارة كانت تقلّ مدنيين في مدينة دير الزور "تعرضت لعطل وجرفها التيار ما أدى إلى اصطدامها" بجسر، مضيفا أن الحصيلة الأولية حتى الآن وفاة طفلين"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أنه تمكن من إنقاذ 15 شخصا، بينما "لا تزال أعمال بحث مستمرة عن مفقودين".

وأوضحت محافظة دير الزور في بيان أن العبارة "البدائية" التي كنت تقل نساء ورجالا وأطفالا تعرضت "للغرق بعد نفاد وقودها وجرف التيار لها واصطدامها بالجسر الحربي في مدينة دير الزور".

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