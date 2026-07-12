الإمارات تحذر من هجوم وشيك مع سماع دوي انفجارات في قطر

حذرت الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد المقيمين من هجوم وشيك بالصواريخ والطائرات المسيرة في الوقت الذي أمكن فيه سماع دوي انفجارات في دولة قطر المجاورة.

ولم يتضح حتى الآن المكان الذي تعرض للهجوم في الإمارات العربية المتحدة، والتي لم تكن مستهدفة حتى الآن في الجولة الأخيرة من الهجمات التي شنتها إيران.

وسمع صحفي من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) دوي الانفجارات في دولة قطر المجاورة صباح اليوم الأحد. ولم تتوفر معلومات فورية حول سببها.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت جولتين من الضربات الجوية الأسبوع الماضي فوق إيران استهدفت سفنا في مضيق هرمز.