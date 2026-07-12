روبيو يدعو كوبا إلى تطبيق إصلاحات قبل فوات الأوان

دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم السبت الحكومة الاشتراكية في كوبا إلى تطبيق إصلاحات واسعة النطاق، بعد مرور خمس سنوات منذ اجتياح احتجاجات مناهضة للحكومة الدولة الجزيرة المعزولة.

وقال روبيو في بيان نشرته وزارة الخارجية: "يتعين على قادة كوبا ببساطة أن يختاروا الالتزام بإصلاحات حقيقية والسلام والرخاء، قبل فوات الأوان".

وأضاف: "لقد عرضنا على هذه الإدارة في كوبا المساعدة في إعادة الأعمار، ووعدا بعلاقة جديدة بين بلدينا، إذا وافق النظام فقط على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية لإتاحة فرصة الرخاء للبلاد".

وتخضع كوبا للحكم الاشتراكي منذ ثورة 1959. وفرضت واشنطن نتيجة لذلك حظرا اقتصاديا على البلاد ما زال قائما منذ أكثر من 60 عاما.

واندلعت احتجاجات حاشدة في 11 يوليو 2021 في الجزيرة، حيث احتشد في الشوارع آلاف الأشخاص للتظاهر ضد نقص الغذاء والدواء والقمع.