الأرجنتين تفوز على سويسرا وتتأهل لنصف نهائي كأس العالم

واصل المنتخب الأرجنتيني طريقه وتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على نظيره منتخب سويسرا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين فجر اليوم، الأحد، على ملعب أروهيد، ضمن منافسات البطولة، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، خلال الفترة الحالية وحتى 19 يوليو الجاري.

وتقدم منتخب الأرجنتين في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة برأسية من أليكسيس ماك أليستر، بعد ركلة ركنية من ليونيل ميسي، فيما تعادل منتخب سويسرا عن طريق دان ندوي في الدقيقة 67، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، فيما سجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 112 من تسديدة قوية متقنة، وفي الدقيقة 120+1، سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث من هجمة مرتدة سريعة.

وجاء الشوط الأول من المباراة متقاربًا في المستوى من المنتخبين دون خطيرة على المرمى سوى كرة التقدم للمنتخب الأرجنتيني من ركلة ركنية.

فيما شهد الشوط الثاني سيطرة شبه كاملة من منتخب سويسرا ومحاولات متتالية من أجل تسجيل التعادل حتى كان له ذلك في الدقيقة 67، بعد سلسلة من التصديات للحارس إيميليانو مارتينيز.

ثم انقلبت المباراة مرة أخرى بعد حالة طرد من نصيب بريل إمبولو، بعد تدخل تقنية الفيديو لتغير قرار الحكم من خطأ للمهاجم السويسري، لخطأ ضده بداعي التمثيل والحصول على بطاقة صفراء كانت الثانية له ليغادر المباراة مطرودًا وتكمل سويسرا المواجهة بعشرة لاعبين في الدقيقة 72.

بعد الطرد انتفض المنتخب الأرجنتيني بحثًا عن الهدف الثاني والفوز للتأهل للدور نصف النهائي، مع إضافة حكم المباراة 9 دقائق كوقت محتسب بدلًا من الضائع، لم تشهد تعديلا في النتيجة لتصل المباراة للأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول صمدت الدفاعات السويسرية أمام محاولات الأرجنتين للتقدم في المباراة، وحافظ حارس المرمى على نظافة شباكه.

وفي الشوط الإضافي الثاني سجلت الأرجنتين هدف الفوز القاتل في الدقيقة 112، بتصويبة قوية ومتقنة من المهاجم جوليان ألفاريز.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، الدقيقة 120+1، سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث لمنتخب الأرجنتين بعد متابعة لكرة مرتدة من حارس المرمى، بعد هجمة مرتدة سريعة.

وحقق ليونيل ميسي رقمًا قياسيًا جديدً خلال المباراة، بعدما أصبح أول لاعب في التاريخ يُسجل 10 تمريرات حاسمة في بطولات كأس العالم.

وبدأ ميسي مشواره مع التمريرات الحاسمة في كأس العالم منذ نسخة 2006 بتمريرة واحدة، ومثلها في نسختي 2010 و2014، وتمريرتين في نسخة 2018، ثم 3 تمريرات حاسمة في نسخة قطر 2022، وأخيرًا تمريرتين في النسخة الحالية من البطولة.

ويلتقي منتخب الأرجنتين، في الدور نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل، مع منتخب إنجلترا، الذي تأهل في وقت سابق بالفوز على النرويج بنتيجة 2-1.