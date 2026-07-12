أمريكا تهاجم إيران وطهران ترد بضربات في دول بالخليج

هاجمت الولايات المتحدة إيران في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد بسبب هجوم إيراني على سفينة في مضيق هرمز، مما أدى إلى اشتعال النيران في سفينة الحاويات وإجبار طاقمها على إخلائها. ويبدو أن إيران ردت بضربات استهدفت البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وأصبح المضيق نقطة الخلاف الرئيسية في أي مفاوضات أخرى بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى إنهاء دائم للحرب التي بدأت في 28 فبراير الماضي.

وكان نحو خمس النفط والغاز الطبيعي المتداول يمر عبر المضيق قبل بدء الحرب. وقد أدت قبضة إيران عليه خلال الحرب إلى أزمة طاقة عالمية، على الرغم من أن أسعار النفط انخفضت بشكل حاد منذ ذروتها في زمن الحرب والتي بلغت 120 دولارا للبرميل.

ويأتي تبادل إطلاق النار الجديد في الخليج العربي بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الاتفاق المؤقت في الحرب الإيرانية قد "انتهى".

ونشر وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "لقد اتخذت إيران خيارا سيئا. والآن تدفع الثمن".

البحرين وقطر والإمارات تتعرض للهجوم

حذرت الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم الأحد المقيمين من هجوم وشيك بالصواريخ والطائرات المسيرة في الوقت الذي أمكن فيه سماع دوي انفجارات في دولة قطر المجاورة. ودوت صفارات الإنذار من الصواريخ في قطر بعد وقت قصير من الانفجارات. وقال الجيش القطري في بيان إنه اعترض النيران الإيرانية القادمة.

وفي غضون ذلك، دوت صفارات الإنذار من الصواريخ في مملكة البحرين، التي تضم مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.

ولم يتضح حتى الآن المكان الذي تعرض للهجوم في الإمارات العربية المتحدة، والتي لم تكن مستهدفة حتى الآن في الجولة الأخيرة من الهجمات التي شنتها إيران.

وفي هجوم مضيق هرمز، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينة حاويات ترفع علم قبرص أصيبت من قبل إيران وتعرضت لـ"أضرار جسيمة في غرفة المحرك"، وهناك أحد أفراد الطاقم المدني في عداد المفقودين.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة، الذي يشرف عليه الجيش البريطاني، إن السفينة كانت تبحر في مسار محاذٍ لساحل عمان. وكان هذا هو المسار الذي تسلكه السفن للدخول والخروج من الخليج العربي مع تجنب المياه الإقليمية الإيرانية. وذكر المركز أن طاقم السفينة أخلاها بعد اشتعال النيران فيها.

وقال الحرس الثوري الإيراني شبه العسكري إن سفنا متعددة "تجاهلت تحذيراتنا وتعليماتنا لتصحيح مسارها والمضي قدما على طول المسار المعتمد". وأضاف أن إحداها "أصيبت بطلقة تحذيرية وتم إيقافها".

وقالت إيران إن المضيق سيبقى مغلقا "حتى إشعار آخر"، وذكرت أنها ستدرس استهداف "قواعد معادية إضافية في المنطقة" إذا واجهت المزيد من الهجمات.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الهجمات الأمريكية على إيران استهدفت على ما يبدو بندر عباس وسيريك، بالإضافة إلى مناطق أخرى، على طول شواطئ المضيق. ولم تقدم إيران معلومات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.