مخاوف من تطور ظاهرة إل نينيو إلى مستوى فائق القدرة يهدد اليابان بموجات حر شديدة

ظهرت ظاهرة "إل نينيو" لأول مرة منذ عامين، ويُخشى أن تتطور إلى "إل نينيو فائقة القدرة "، مما يزيد من خطر موجات الحر الشديدة في اليابان، رغم أن هذه الظاهرة ترتبط عادة بصيف أكثر اعتدالا وبرودة.

ويحذر الخبراء من أن حرارة الصيف قد تؤثر سلبا مرة أخرى هذا العام في جودة الأرز الياباني، كما حدث خلال ظاهرة إل نينيو في عامي 2023 و2024، بينما بدأ المزارعون بالفعل في التحول إلى أصناف أكثر تحملا للحرارة بعد أن تسببت موجات الحر التي أضرت بمحصول عام 2023 في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

وتحدث ظاهرة إل نينيو عندما تظل درجات حرارة سطح البحر في منطقة المراقبة قبالة سواحل بيرو أعلى من المعدل الأساسي بما لا يقل عن 5ر0 درجة مئوية لمدة تزيد على ستة أشهر.

ويطلق خبراء الأرصاد الجوية عليها اسم "إل نينيو فائقة القدرى " عندما يصل ارتفاع درجات حرارة سطح البحر إلى درجتين مئويتين أو أكثر، وهو مستوى لم تتجاوزه سوى خمس من أصل 19 ظاهرة إل نينيو منذ عام 1949، ويقول الخبراء إن ذلك قد يحدث اعتبارا من هذا الشهر.

وفي الظروف المعتادة لظاهرة إل نينيو، يضعف النشاط الحراري الصاعد قرب الفلبين، ويمتد المرتفع الجوي فوق المحيط الهادئ شمالًا بوتيرة أقل، مما يؤدي غالبا إلى زيادة السحب فوق اليابان وصيف أكثر اعتدالا.

أما هذا العام، فيتوقع الخبراء أن تؤدي المياه الدافئة قرب الفلبين إلى استمرار النشاط الحراري الصاعد، بما يسمح للمرتفع الجوي في المحيط الهادئ بالتمدد شمالا. كما يتوقعون أن تتحرك الرياح الغربية نحو الشمال، مما يجعل اليابان أكثر عرضة لتدفق الكتل الهوائية الدافئة القادمة من الجنوب.