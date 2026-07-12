صفارات الإنذار تدوي في البحرين مع تعرض الإمارات وقطر لهجوم

زيكو: أحلم بالاحتراف الخارجي .. ولن نقبل بأقل من دور الـ8 في مونديال 2030

زيكو: أخبرت مصطفى شوبير بيقيني من تصديه لركلتي إيران والأرجنتين.. وكنت أول من شتت الكرة

حسام حسن: اخترت من يستحق للمشاركة مع المنتخب بغض النظر عن الأسماء والأندية

والد اللاعب حمدي فتحي عن عودته من كأس العالم: فرحة ما بعدها فرحة.. وطمعونا في كل مباراة