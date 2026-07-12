 صفارات الإنذار تدوي في البحرين مع تعرض الإمارات وقطر لهجوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صفارات الإنذار تدوي في البحرين مع تعرض الإمارات وقطر لهجوم

د ب أ
نشر في: الأحد 12 يوليه 2026 - 7:05 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2026 - 7:05 ص

دوت صفارات الإنذار من الصواريخ في البحرين اليوم الأحد مع تعرض الإمارات العربية المتحدة وقطر لهجوم.


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