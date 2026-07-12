فنزويلا تبني منازل مؤقتة لإيواء ضحايا الزلزال

قال رئيس البرلمان الفنزويلي اليوم السبت إن السلطات بصدد إقامة منازل مؤقتة لإيواء الأسر التي فقدت منازلها جراء الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد الشهر الماضي.

وضرب زلزالان بقوة 2ر7 و 5ر7 درجة على مقياس ريختر فنزويلا في 24 يونيو وأعقب الزلزالان أكثر من ألف من التوابع الضعيفة.

وتم تأكيد وفاة 4333 شخصا حتى الآن.

وصار 850 مبنى ركاما أو تعرض لأضرار شديدة، خاصة في لا جوايرا، وهي مدينة ساحلية قرب كاراكاس.

وقال رودريجيز، شقيق، ديلسي رودريجيز رئيسة البلاد الحالية، في مؤتمر صحفي، إن نحو 18 ألف شخص فقدوا منازلهم جراء الزلزالين، ويقيم كثيرون حاليا في المدارس، وسيتعين إجلاؤهم في سبتمبر/ أيلول عند بدء العام الدراسي الجديد.