زيلينسكي يتوعد بمعاقبة مسؤولين بعد تدمير مستودع ذخيرة قرب كييف بهجوم روسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إنه يعتزم معاقبة المسؤولين عن إنشاء مستودعات ذخيرة في بلدة خارج كييف، والتي دُمرت في هجوم صاروخي روسي.

وأكد زيلينسكي، في خطاب مصور ليلي موجه إلى الأوكرانيين، أنه كان قد تم حظر إنشاء مستودعات في بلدة فيشنيف بشكل صريح، "لكن جميع هذه التعليمات تم تجاهلها".

وأشار إلى وجود العديد من المواقع في أوكرانيا التي يمكن إقامة مستودعات الذخيرة فيها على مسافة آمنة من المباني السكنية.

وقال زيلينسكي إن تحقيقات بدأت ضد رؤساء شركتين مملوكتين للدولة، بالإضافة إلى مسؤولين إداريين آخرين.

وشنت روسيا هجوما جويا واسعا في الساعات الأولى من يوم 6 يوليو، مستخدمة الصواريخ والطائرات المسيّرة وصواريخ كروز لقصف أوكرانيا.

واستهدفت الضربات كييف وبلدة فيشنيف الواقعة غرب العاصمة.

وقُتل تسعة أشخاص وأُصيب العشرات في الهجمات على فيشنيف، وفقا للسلطات المحلية.

وأجلت قوات الأمن مئات الأشخاص من البلدة بسبب انفجارات ثانوية، ما يشير إلى أن الهجوم استهدف مستودع ذخيرة.

واستغرق رجال الإطفاء عدة أيام لإخماد النيران.