الجيش الأمريكي يعلن أنه أكمل أحدث جولة من ضربات جوية استهدفت إيران

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، أنه أكمل أحدث جولة من الضربات الجوية التي استهدف خلالها نحو 140 هدفا في إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها هاجمت نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا خلال الليل باستخدام ذخيرة موجهة بدقة تم إطلاقها من طائرات قتالية متمركزة برا وبحرا وطائرات مسيرة وقطع بحرية.

وأوضحت القيادة أن الأهداف تضمنت مواقع صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية ومنشآت بحرية ومستودعات ذخيرة وشبكات اتصالات ومواقع مراقبة ساحلية.

وقالت القيادة المركزية إن العمليات تهدف لإضعاف قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، مضيفة أن السفن التجارية واصلت عبور الممر المائي الاستراتيجي.