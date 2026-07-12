 الرئيس السيسي يعزي أمير وشعب قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يعزي أمير وشعب قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 12 يوليه 2026 - 9:21 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2026 - 9:21 ص

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال الرئيس السيسي، في منشور على صفحته الرسمية فيسبوك، إنه يتقدم بخالص التعازي إلى دولة قطر الشقيقة، أميرًا وحكومةً وشعبًا، في هذا المصاب الجلل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته وذويه والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان.

وأكد الرئيس السيسي تمنياته بأن يديم الله على دولة قطر وشعبها نعمة الأمن والاستقرار، مختتمًا بيانه بقوله: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

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