الإمارات: التهديدات الصاروخية المرصودة صباح اليوم كانت خارج حدود الدولة

قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، إن التهديدات الصاروخية المرصودة صباح اليوم، كانت خارج حدود الدولة.

وأكدت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، الأحد، أن «الأوضاع مستقرة والمنظومة الوطنية في أعلى درجات الجاهزية».

وأضافت: «لا توجد حاليًا أي مؤشرات تستدعي القلق، والأوضاع مستقرة وتحت المتابعة، كما تعمل منظومات الرصد والمتابعة على مدار الساعة بأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة».

وأشارت إلى «إصدار التنبيهات الاحترازية ضمن نهج استباقي، حتى عند محدودية احتمالية التأثير»، مؤكدة أن «الجهات المختصة تواصل متابعة المستجدات، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات عبر القنوات الرسمية».

وقال الجيش الأمريكي إنه شن سلسلة جديدة من الضربات على إيران بعد أن هاجمت سفينة حاويات اليوم الأحد، في حين قالت طهران أنها أغلقت مضيق هرمز مجددا، وصعدت هجماتها على منشآت أمريكية في دول خليجية.

وأدى تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة ‌وإيران خلال الأيام القليلة الماضية، إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يهدف إلى إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل بهجمات على إيران في 28 فبراير، إلا أن ترامب ترك الباب مفتوحا أمام مواصلة المفاوضات.

وقالت إيران إنها أغلقت مضيق هرمز بعد إطلاق نيران تحذيرية على سفينة كانت تبحر في مسار غير مصرح به. وحذرت من أن أي رد على الواقعة سيقابل «برد قاس».

لكن القيادة المركزية الأمريكية قالت إن السفن التجارية ما زالت تواصل عبور الممر المائي الذي كان ينقل نحو 20 بالمئة من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب.

وأعلنت الإمارات أن أنظمة دفاعها الجوي تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران، بينما دوت صفارات الإنذار في البحرين وسمع دوي انفجارات في الدوحة.

وقالت وزارة الداخلية القطرية إنه جرى تسجيل ثلاث إصابات من بينها طفل جراء سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض.