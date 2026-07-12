قطر تعلن الحداد العام 4 أيام على وفاة أميرها السابق حمد بن خليفة

أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في أنحاء الدولة كافة على الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك لمدة 4 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أشار الديوان الأميري إلى تعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارًا من غد الاثنين، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد 19 يوليو 2026.

ولفت إلى أن «الأعلام تنكس في جميع أنحاء الدولة طوال مدة الحداد».

وأعلن الديوان الأميري القطري، اليوم، وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير السابق للدولة ووالد الأمير الحالي، عن عمر ناهز 74 عامًا.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال الرئيس السيسي، في منشور على صفحته الرسمية «فيسبوك»، إنه يتقدم بخالص التعازي إلى دولة قطر الشقيقة، أميرًا وحكومةً وشعبًا، في هذا المصاب الجلل، داعيًا «المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته وذويه والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان».