رئيس قضايا الدولة يعين المستشار سامح سيد مقررا عاما للجنة وقف المستشار الفنجري

أصدر المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس قضايا الدولة وناظر وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، قرارًا رسميًا يقضي بتعيين المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة، مقررًا عامًا للجنة العليا للوقف.

يأتي هذا القرار في إطار تنظيم العمل الداخلي للجنة المشرفة على الجائزة، وبما يسهم في تعزيز دورها الدعوي والفقهي الرائد خلال المرحلة المقبلة، وضمان استمرارية العطاء العلمي الذي تستهدفه الجائزة لتشجيع الباحثين والمفكرين في شتى علوم الشريعة الإسلامية.

وتضم اللجنة العليا للوقف، والتي يرأسها المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيس قضايا الدولة بصفته ناظرًا للوقف، قامات فكرية ودينية رفيعة المستوى في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي؛ حيث تجمع في عضويتها نخبة من كبار العلماء والفقهاء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

وجاء تشكيل اللجنة العليا برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، وعضوية كل من: فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد، عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، والأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية والأستاذ بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود حامد محمد عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية والأستاذ بجامعة الأزهر، وصاحب القرار الأخير المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة ومقرر اللجنة العليا للوقف.