مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن وسلطنة عُمان وتؤكد تضامنها معهما

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها للاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طالت المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان الشقيقتين، والتي أسفرت عن سقوط صواريخ داخل الأراضي الأردنية واستهدفت مواقع في سلطنة عمان، في تطور خطير يمثل مساسًا بسيادة البلدين ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، صباح الأحد، تؤكد مصر تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان، ووقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما يمس أمنهما واستقرارهما، كما تجدد رفضها لأي اعتداءات تستهدف سيادة الدول العربية الشقيقة، وتدعو إلى وقف التصعيد فورًا، وتغليب الحلول السياسية، والالتزام بقواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية في سلطنة عُمان والأردن بوقوع هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ، الأحد، في ظل تبادل الولايات المتحدة وإيران جولة جديدة من الضربات.

وفي الأردن، نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري قوله إن «ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت في عدد من المواقع داخل المملكة، في وقت مبكر من صباح الأحد».

وأضاف المصدر: «لم تُسجل أي خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة».

وفي سلطنة عُمان، نقلت وكالة الأنباء العُمانية عن مصدر أمني قوله إن مواقع في محافظة مسندم «تعرضت لاستهداف بطائرات مُسيّرة»، دون أن يحدد مصدر تلك الطائرات.

وتقع محافظة مسندم عند المدخل الجنوبي لمضيق هرمز، وتشرف على جزء منه.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قد أفادت، في وقت سابق، بأن القوات الإيرانية استهدفت مواقع في سلطنة عُمان والأردن، ردًا على أحدث موجة من الضربات الأمريكية.