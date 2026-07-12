الهلال الأحمر المصري: قافلة زاد العزة الـ232 تحمل 2635 طن مساعدات إنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أعلن الهلال الأحمر المصري، أن قافلة (زاد العزة..من مصر إلى غزة) الـ 232 التي دخلت اليوم الأحد، إلى قطاع غزة، حملت أكثر من 2,635 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، تضمنت: (775 طنًا من المواد الغذائية، أكثر من 370 طنًا من المواد الطبية والإغاثية والأدوية العلاجية، وأكثر من 1490 طنًا من المواد البترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع).

وعزز الهلال الأحمر المصري مد أهالي القطاع بالاحتياجات الأساسية من ملابس، وخيام لإيواء المتضررين.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت المليون طن بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.