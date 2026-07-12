واصلت أسعار صرف الدولار الارتفاع أمام الجنيه في البنوك، خلال تعاملات اليوم – أولى تعاملات الأسبوع الجاري-، بقيمة تتراوح بين 13 و17 قرشا، لتقترب من مستوى 50 جنيها مجددا.

وصعد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بنحو 17 قرشا، ليسجل 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع، مقارنة بـ 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار فى بنك مصر 18 قرشا ليسجل نحو 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع، مقابل 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.

كما صعدت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، بنحو 13 قرشا لتصل إلى 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع، مقابل 49.69 جنيهًا للشراء، و49.79 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 17 قرشا لتصل إلى 49.82 جنيه للشراء، و49.83 جنيه للبيع، مقابل 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.

وصعد الدولار فى بنك قناة السويس بنحو 20 قرشا ليسجل 49.85 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع، مقابل 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.

وقفزت العملة الخضراء في بنكي البركة، وكريدى اجريكول بنحو 20 قرشا لتسجل 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع، مقابل 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.

وارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 5 قروش ليسجل 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، مقابل 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع.

وكان الجنيه قد عوض غالبية خسائره الفترة الماضية، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر، بعد أن خسر أكثر من 13% من قيمته خلال أول شهر للصراع الإيراني الأمريكي ليهبط إلى أدنى مستوى له قرب 55 جنيها لكل دولار.

ودفعت الحرب الإيرانية الدولار لتسجيل مستويات قياسية أمام الجنيه، حيث بلغ 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع فى البنك المركزى خلال ذروة التوترات في أواخر مارس الماضي.

وقبل اندلاع الحرب، أغلق الدولار عند 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع في البنك المركزى بنهاية تعاملات يوم 26 فبراير 2026.

وشهدت صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاع بقيمة 1.9 مليار دولار، لتصل إلى 55.072 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 53.134 مليار دولار بنهاية مايو السابق، حسبما أعلن البنك المركزي أمس.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.