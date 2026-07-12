السعودية: إيران تواصل انتهاك مبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة - بأشد العبارات - استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، وذلك بتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية؛ بما يهدد أمن وحرية الملاحة.

وأدانت في بيان اليوم الأحد، استمرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، مجددةً رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة، واستمرارها في تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

وشهدت منطقة الخليج، اليوم الأحد، تصعيدًا عسكريًا جديدًا بعدما جددت إيران هجماتها على البحرين وقطر والإمارات والكويت، فيما أعلنت الدول الأربع تفعيل منظوماتها الدفاعية للتعامل مع الصواريخ والطائرات المسيّرة، وسط إجراءات أمنية مشددة وتحذيرات للسكان.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت البلاد، مؤكدة جاهزية منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع أي تهديدات.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع أنها تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، موضحة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناجمة عن عمليات اعتراض نفذتها منظومات الدفاع الجوي ضد صواريخ باليستية وصواريخ جوالة وطائرات مسيّرة.

أما في البحرين، فأكد تلفزيون البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت الاعتداءات الجوية الإيرانية، قبل أن تعلن السلطات لاحقًا إطلاق تنبيه «زوال الخطر»، وانتهاء حالة الإنذار بعد استكمال عمليات الاعتراض.

وفي تطور جديد، توسعت الهجمات لتشمل الكويت، حيث أعلن الجيش الكويتي أنه تصدى لأهداف معادية داخل المجال الجوي، في أول إعلان رسمي عن عمليات اعتراض تجريها القوات المسلحة الكويتية منذ بدء موجة التصعيد الأخيرة، بينما لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو نتائج عمليات التصدي.