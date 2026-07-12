الخارجية الكويتية: اعتداءات إيران تشكل تصعيدا بالغ الخطورة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت صباح اليوم، مما يعكس إصرارًا على نهجٍ عدائيٍ متكرر، ويمثّل انتهاكًا جسيمًا لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت الوزارة في بيان، صباح الأحد، أن استمرار هذه الاعتداءات يشكّل تصعيدًا بالغ الخطورة، من شأنه أن يفاقم حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويهدد السلم والأمن الإقليميين، ويقوّض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية.

وجددت الوزارة التأكيد أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة أراضيها لا تقبل المساس، وأن دولة الكويت تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها، وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشهدت منطقة الخليج، اليوم الأحد، تصعيدًا عسكريًا جديدًا بعدما جددت إيران هجماتها على البحرين وقطر والإمارات والكويت، فيما أعلنت الدول الأربع تفعيل منظوماتها الدفاعية للتعامل مع الصواريخ والطائرات المسيّرة، وسط إجراءات أمنية مشددة وتحذيرات للسكان.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت البلاد، مؤكدة جاهزية منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع أي تهديدات.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع أنها تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، موضحة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناجمة عن عمليات اعتراض نفذتها منظومات الدفاع الجوي ضد صواريخ باليستية وصواريخ جوالة وطائرات مسيّرة.

أما في البحرين، فأكد تلفزيون البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت الاعتداءات الجوية الإيرانية، قبل أن تعلن السلطات لاحقًا إطلاق تنبيه «زوال الخطر»، وانتهاء حالة الإنذار بعد استكمال عمليات الاعتراض.

وفي تطور جديد، توسعت الهجمات لتشمل الكويت، حيث أعلن الجيش الكويتي أنه تصدى لأهداف معادية داخل المجال الجوي، في أول إعلان رسمي عن عمليات اعتراض تجريها القوات المسلحة الكويتية منذ بدء موجة التصعيد الأخيرة، بينما لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو نتائج عمليات التصدي.